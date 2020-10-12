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После победы на этапе Кубка России Трусова поблагодарила тренеров
Она написала соответствующий пост в Instagram.

После победы на этапе Кубка России рязанская фигуристка Александра Трусова поблагодарила тренеров. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Сезон открыт! Спасибо большое моим тренерам и хореографам: Евгению Викторовичу Плющенко, Дмитрию Сергеевичу Михайлову, Сергею Андреевичу Алексееву, а также Марии Валерьевне Боровиковой и Мирине Александровне Акелькиной — всем тем, кто помогает мне становиться лучше и сильнее. Отдельное спасибо моим болельщикам! Спасибо за поддержку! Вместе мы сила», — подписала спортсменка.

Напомним, Трусова выиграла второй этап Кубка России. За две программы фигуристка набрала 240,59 балла и выиграла турнир.

Фигуристка перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко в мае этого года.