Под Рязанью послушник украл 800 тысяч из монастыря для развлечений

Возбуждено уголовное дело.

Под Рязанью задержали 34-летнего мужчину из Псковской области, который украл 800 тысяч рублей из Вязниковского монастыря, передает радио Sputnik.

Послушник монастыря забрал собранные на ремонт храма деньги в шкафу настоятеля обители и поехал отдыхать в Москву.

В столице он снял квартиру, взял в аренду автомобиль, нанял охранников и отправился в люксовые рестораны. Когда деньги кончились, он вернулся в Рязанскую область, где его поймали.

Возбуждено уголовное дело по частьи 3 статьи 158 УК России «Кража, совершенная в крупном размере».

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