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Песков рассказал, почему в России не вводится жесткий карантин
Пресс-секретарь президента России опроверг возможность возвращения к жестким ограничительным мерам.

В России больше не планируется полной изоляции из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России опроверг возможность возвращения к жестким ограничительным мерам, несмотря на осенний рост числа инфицированных.

По его словам, к настоящему времени в стране удалось создать эффективную систему по борьбе с коронавирусом.

В результате был сформирован значительно больший запас прочности, чем существовал во время первого всплеска заболеваемости, пришедшегося на весну.

В частности, пояснил Песков, за прошедшие месяцы были разработаны более продвинутые протоколы лечения, за счет которых удалось снизить смертность пациентов с COVID-19, а также расширен коечный фонд.