Оперштаб рассказал, как коронавирус распространился по Рязанской области
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 8990 человек.
Оперштаб рассказал, как коронавирус распространился по Рязанской области.
По состоянию на 12 октября с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 8990 человек.
- В настоящее время в Рязани выявлено 4677 случаев.
- В Рязанском районе — 409 (Поляны — 52, Заокское — 35, Дядьково — 36, Заборье — 23, Мурмино — 19, Подвязье — 19, Учхоз Стенькино — 16, Тюшево — 15, Листвянка — 11, Совхоз Рязанский — 7, Варские — 9, Льгово — 9, Окский — 9, Агро-Пустынь — 7, Высокое — 6, Дубровичи — 6, Искра — 6, Полково — 6, Турлатово — 6, Алеканово — 5, Глебово — 5, Реткино — 5, Рожок — 5, Хирино — 5, Александрово — 4, Богданово — 4, Болошнево — 4, Вышгород — 4, Коростово — 4, Насурово — 4, Ровное — 4, Секиотово — 4, Ялтуново — 4, Абрютино — 3, Затишье — 3, Новоселки — 3, Ульяновка — 3, Шумашь — 3, Вышетравино — 2, Долгинино — 2, Екимовка — 2, Земенки — 2, Казарь — 2, Кораблино — 2, Ласковский — 2, Наумово — 2, Алтухово — 1, Взметнево — 1, Вишневка — 1, Гавердово — 1, Госплемстанция — 1, Даниловка — 1, Деулино — 1, Дмитриевка — 1, Ласково — 1, Марьино1 — 1, Марьино2 — 1, Мельгуново — 1, Мушковатово — 1, Никольское — 1, Приозерный — 1, Романцево — 1, Семено-Оленинское — 1, Семкино — 1, Ходынинские дворики2 -1, Юрасово- 1);
- В Ряжске — 249;
- В Скопине — 246;
- В Рыбном — 229;
- В Касимове — 214;
- В Сасове — 203;
- В Шиловском районе — 164 (Лесной — 51, Желудево — 19, Авдотьинка — 9, Ибредь — 9, Сановка — 9, Аделино — 7, Елизаветинка — 7, Инякино — 5, Терехово — 5, Задубровье — 4, Сасыкино — 4, Ерахтур — 3, Ирицы — 3, Мосолово — 3, Тырново — 3, Борки — 2, Борок — 2, Муратово — 2, Санское — 2, Тимошкино — 2, Федосеево-Пустынь — 2, Березово — 1, Большие Пекселы — 1, Воружка — 1, Занино-Починки — 1, Заполье — 1, Константиново — 1, Крутицы — 1, Нармушадь — 1, Полтавка — 1, Слобода — 1);
- В Новомичуринске — 163;
- В Скопинском районе — 152 (Павелец — 23, Ильинка — 15, Корневое — 12, Побединка — 11, Вослебово — 11, Успенское — 9, Свинушки — 6, Чулково — 6, Вердерево — 5, Секирино — 5, Горлово — 4, Городецкое — 3, Желтухинский — 3, Клекотки — 3, Моховое — 3, Отрада — 3, Петрушино — 3, Березняги — 2, Высокое — 2, Ермолово — 2, Князево — 2, Лопатино — 2, Муравлянка — 2, Пупки — 2, Гореловка — 1, Гремячка — 1, Делехово — 1, Деменьшино — 1, Дмитриево — 1, Затворное — 1, Казинка — 1, Мшанка — 1, Нагиши — 1, Немерово — 1, Поплевинский — 1, Рудинка — 1, Шелемишево — 1);
- В Рыбновском районе — 149 (Костино — 24, Пощупово — 21, Баграмово — 12, Новоселки — 12, Глебково — 7, Новое Батурино — 7, Алешня — 6, Старолетово — 6, Житово — 5, Высокое — 4, Завод Ветзоотехника — 4, Константиново — 4, Вакино — 3, Горяйново — 3, Старое Батурино — 3, Ходынино — 3, Городище — 2, Зеленинские Дворики — 2, Кузьминское — 2, Перекаль — 2, Свистово — 2, Большое Жоково — 1, Бражкино — 1, Войнюково — 1, Выселки — 1, Зубово — 1, Козловка — 1, Мантурово — 1, Ногино — 1, Окаемово — 1, Пальные — 1, Путково — 1, Раменки — 1, Сидоровка — 1, Старое Веселево — 1, Чурилково — 1), Касимовском — 143 (Гусь-Железный — 13, Подлипки — 10, Бабино-Булыгино — 9, Лощинино — 9, Елатьма — 8, Клетино — 7, Крутоярский — 7, Погост — 6, Сынтул — 6, Лашма — 5, поселок станции Касимов — 5, Торбаево — 5, Сосновка — 4, Большой Кусмор — 3, Новая Деревня — 3, Самылово — 3, Щербатовка — 3, Крюково — 3, Ахматово — 2, Инкино — 2, Лазарево — 2, Малеево — 2, Озерный — 2, Савостьяново — 2, Селизово — 2, Телебукино — 2, Алешино — 1, Алферьево — 1, Баромыково — 1, Беркеево — 1, Булгаково — 1, Дмитриево — 1, Дуброво — 1, Ибердус — 1, Китово — 1, Кочемары — 1, Лався — 1, Любовниково — 1, Марьино Данево — 1, Мишуково — 1, Ташенка — 1, Тимохино — 1, Токарево — 1, Урядино — 1);
- В Клепиковском районе — 143 (Тума — 52, Криуша — 22, Аверкиево — 5, Алексеево — 5, Болонь — 4, Давыдово — 4, Егорово — 3, Колесниково — 3, Молькино — 3, Первушкино — 3, Щурово — 3, Екшур — 2, Малахово — 2, Малиновка — 2, Малое Дарьино — 2, Сергеево — 2, Снохино — 2, Уткино — 2, Гришино — 1, Деево — 1, Ершовские выселки — 1, Иншаково — 1, Калдево — 1, Кондаково — 1, Коренёво — 1, Лихунино — 1, Лосево — 1, Макеево — 1, Малая Каменка — 1, Мелюшово — 1, Натальино — 1, Ненашкино — 1, Озерки — 1, Оськино — 1, Пилево — 1, Рябикино — 1, Спирино — 1, Ужищево — 1, Ухино — 1, Хараблино — 1), Спасском — 138 (Ижевское — 22, Спиртзаводской — 8, Гавриловское — 7, Павловка — 7, Троица — 7, Лакаш — 6, Панино — 6, Сушки — 5, Дегтяное — 4, Новики — 4, Огородниково — 4, Собчаково — 4, Брыкин Бор — 3, Городковичи — 3, Фатьяновка — 3, Федотьево — 3, Выползово — 2, Выселки — 2, Горки — 2, Добрый Сот — 2, Добрянка — 2, Иванково — 2, Кирицы — 2, Красный Яр — 2, Моньясово — 2, Новый Киструс — 2, Половское — 2, Устрань — 2, Ухорское — 2, Агламазово — 1, Городец — 1, Дубовичье — 1, Кутуково — 1, Желобова Слобода — 1, Засечье — 1, Исады — 1, Каменка — 1, Красильниково — 1, Малые Гулынки — 1, поселок Санатория «Кирицы» — 1, Селезеново — 1, Старостеклянное — 1, Сумбулово — 1, Тысья — 1, Чевкино — 1);
- В Михайловском районе — 132 (Октябрьский — 41, Стрелецкие выселки — 11, Фирюлевка — 8, Виленка — 7, Первомайский — 6, Заря — 5, Козловка — 5, Бычки — 4, Печерники — 4, Пушкари — 4, Грязное — 3, Красное — 3, Березово — 2, Голдино — 2, Иваньково — 2, Киндяково — 2, Некрасово — 2, С/з им. Ильича — 2, Треполье — 2, 10-й год Октября — 1, Аннино — 1, Волосовка — 1, Дугинка3 — 1, Жмурово — 1, Ижеславль — 1, Комаревка — 1, Красное — 1, Малинки — 1, Низок — 1, Огибалово — 1, Павелково — 1, Печерниковские Выселки — 1, Покровское1 — 1, Чурики — 1, Щеголево — 1, Щетиновка — 1);
- В Шилове — 114, Михайлове — 93, Александро-Невском — 80. В Сараевском районе — 76 (Сысои — 10, Красный Озерок — 7, Кривское — 8, Напольное — 6, Бычки — 5, Борец — 4, Меньшие Можары — 4, Телятники — 4, Алексеевка — 3, Большие Можары — 2, Витуша — 2, Красный Куст — 2, Мордово — 2, Назарьево — 2, Одоевщина — 2, Паники — 2, Ягодное — 2, Желобово — 1, Зеркальные Пруды — 1, Красная Вершина — 1, Новый Хутор — 1, Озерки — 1, Озёриха — 1, Старобокино — 1, Таптыково- 1, Троицкое — 1);
- В Александро-Невском — 68 (Каширин — 12, Ленино — 11, Боровок — 8, Калинино — 6, Ленинский — 5, Бурминка — 4, Ново-Тишевое — 3, Норовка — 3, Ольховка — 3, Зимарово — 2, Заборово — 2, Студенки — 2, Чернышевка — 2, Борисовка — 1, Кайсаровка — 1, Михалково — 1, Нижний Якимец — 1, НовоСергиевка — 1);
- В Старожиловском районе — 63 (Истье — 14, Рязанские сады — 10, Панинская слобода — 7, Совхоз имени Ленина — 6, Кутуково — 4, Чернобаево — 3, Шелковая — 3, Гребнево — 2, Кареево — 2, Ромоданово — 2, Большие Поляны — 1, Вороново — 1, Ершово — 1, Ивановское — 1, Киселево — 1, Мелекшино — 1, Муняково — 1, Соха — 1, Хрущево — 1, Ямы — 1);
- В Сапожке — 63;
- В Сасовском районе — 57 (Сотницыно — 9, Малый Студенец — 5, Фроловское — 4, Алешино — 3, Демушкино — 3, Кустаревка — 3, Молодежный — 3, Мыс Доброй Надежды — 2, Нижнее Мальцево — 2, Пичкиряево — 2, Раково — 2, Саблино — 2, Сасовский — 2, Агломазово — 1, Бастаново — 1, Батьки — 1, Гавриловское — 1, Ключи — 1, Кузьминки — 1, Мокрое — 1, Новое Березово — 1, Придорожный — 1, Пятаково — 1, Рожково — 1, Старое Березово — 1, Темгенево — 1, Шевали-Майданы — 1, Чубарово — 1), Шацком — 56 (Черная Слобода — 15, Казачья Слобода — 12, Лесное Конобеево — 3, Борки — 2, Новоселки — 2, Новочернеево — 2, Ольхи — 2, Алеменево — 1, Апушка — 1, Высокое — 1, Выша — 1, Даниловка — 1, Каверино — 1, Карнаухово — 1, Кривая Лука — 1, Кучасьево — 1, Лесная Поляна — 1, Липяной Дюк — 1, Новософьино — 1, Печины — 1, Польное Конобеево — 1, Садовый — 1, Сново-Здорово — 1, Старочернеево — 1, Шаморга — 1);
- В Кораблине и Старожилове — 55;
- В Пронском районе — 52 (Мамоново — 7, Тырново — 7, Гремяки — 6, Маклаково — 6, Октябрьское — 5, Кисьва — 4, Погореловский — 4, Береговая Погореловка — 3, Малинищи — 2, Орловский — 2, Скучаловка — 2, Бакланово — 1, Булычево — 1, Роскино — 1, Руднево — 1).
- В Сараях — 53;
- В Спасске-Рязанском — 52;
- В Захаровском районе — 49 (Елино — 10, Смена — 9, Добрые Пчелы — 5, Федоровское — 4, Безлычное — 3, Жокино — 2, Плахино — 2, Пупкино — 2, Альяшево — 1, Зимино — 1, Каймань — 1, Катагоща — 1, Колесня — 1, Окуньково — 1, Остроухово — 1, Поливаново — 1, Спасские Выселки — 1, Старое Зимино — 1, Троицкое — 1, Шляхино — 1);
- В Шацке — 44, Пронске — 42, Ряжском районе — 40 (Дегтяное — 8, Петрово — 8, Салтыки — 4, Марчуки 1-е — 3, Новое Еголдаево — 3, Марчуки 2-е — 2, Ратманово — 2, Шереметьево — 2, Большая Алешня — 1, Еголдаево — 1, Журавинка — 1, Подвислово — 1, Поплевино — 1, Совка — 1, Турово — 1, Чирково — 1);
- В Милославском — 39 (Южный — 9, Змеевка — 5, Кочуры — 5, Архангельское — 3, Совхоз Большевик — 3, Чернава — 3, Бугровка — 2, Воейково — 2, Зеленый — 2, Богородицкое — 1, Казначеевка — 1, Озерки — 1, Топилы — 1, Центральный — 1);
- В Чучковском районе — 39 (Пертово — 10, Аладьино — 9, Мелехово — 5, Назаровка — 4, Остро-Пластиково — 4, Дубровка — 2, Шеметово — 2, Завидово — 1, Кистенево — 1, Родники — 1);
- В Милославском, Спас-Клепиках и Чучкове — 38, Захарове и Ухолове — 34.
- В Кораблинском районе — 33 (Кипчаково — 8, Ключ — 4, Моловка — 3, Никитино — 3, Бобровинки — 2, Быковская Степь — 2, Жаркое — 2, Ковалинка — 2, Филатово — 2, Ерлино — 1, Неретино — 1, Пехлец — 1, Пустотино — 1, Фролово — 1);
- В Путятинском — 29 (Береговое — 10, Летники — 3, Глебово — 2, Макеево — 2, Отрада — 2, Песочня — 2, Строевское — 2, Екатериновка — 1, Карабухино — 1, Никитино — 1, Новая Деревня — 1, Песочня — 1), Ермишинском — 25 (Надежка — 9, Савватьма — 9, Азеево — 3, Гремячий ключ — 2, Большое Ляхово — 1, Царево — 1);
- В Кадоме — 25;
- В Путятине — 24;
- В Ермиши — 20;
- В Сапожковском районе — 15 (Фабричная Слобода — 4, Кривель — 3, Михеи — 3, Большая Дорога — 1, Канино — 1, Коровка — 1, Красное — 1, Марфинка -1), Ухоловском — 14 (Ольхи — 3, Покровское — 3, Кензино — 2, Мостье — 1, Погореловка — 1, Поляки — 1, Сатино — 1, Смолеевка — 1, Ясенок- 1);
- В Пителинском — 9 (Юрьево — 4, Пет — 2, Краснопартизанский -1, Подболотье — 1, Потапьево — 1);
- В Кадомском — 7 (Восход — 4, Старый Кадом — 2, Дарьино — 1);
- В Пителине — 6.