Названы восемь продуктов, ускоряющих старение

Специалисты турецкого издания
По словам авторов, употребление сахара может привести к повреждению липидов и белков в организме, что ведет к появлению морщин и потере упругости кожи.
Трансжиры содержат жареная пища, маргарин и консервы. Эти продукты также увеличивают риск сердечных заболеваний, а также замедляют кровоток в коже.
Продукты из переработанного мяса (колбаса, сосиски), кофе, соль вызывают обезвоживание организма, и кожа стареет.
Также к повреждению клеток кожи приводит потребление жареного картофеля. Кроме того, в картофеле содержится много сахара.
На кровеносную систему влияет пряная пища. Она асширяет сосуды, что приводит к возрастным изменениям кожи.
Также на кожу пагубно влияет потребление мяса, приготовленного на углях.