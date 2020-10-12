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Названы восемь продуктов, ускоряющих старение
Специалисты назвали продукты, влияющие на кожу и сосуды.

Специалисты турецкого издания Sabah составило список продуктов, ускоряющих старение организма.

По словам авторов, употребление сахара может привести к повреждению липидов и белков в организме, что ведет к появлению морщин и потере упругости кожи.

Трансжиры содержат жареная пища, маргарин и консервы. Эти продукты также увеличивают риск сердечных заболеваний, а также замедляют кровоток в коже.

Продукты из переработанного мяса (колбаса, сосиски), кофе, соль вызывают обезвоживание организма, и кожа стареет.

Также к повреждению клеток кожи приводит потребление жареного картофеля. Кроме того, в картофеле содержится много сахара.

На кровеносную систему влияет пряная пища. Она асширяет сосуды, что приводит к возрастным изменениям кожи.

Также на кожу пагубно влияет потребление мяса, приготовленного на углях.