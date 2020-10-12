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Названы сроки выхода России на плато по коронавирусу
По словам специалиста, для выхода на плато должно пройти минимум полтора инкубационных периода.

Россия может выйти на плато по коронавирусу в течение 10-20 дней. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

По ее словам, Россия может выйти на плато в течение 10-20 дней, поскольку многие ограничения уже ввели в конце сентября — начале октября.

Пшеничная заявила, что россияне стали более дисциплинированно и сознательно соблюдать меры профилактики. Также она отметила, что часть работающего населения перевели на «дистанционку», а школьников — на дополнительные каникулы.

Специалист заявила, что меры должны замедлить темпы прироста новых случаев, но результат не будет заметен сразу из-за долгого инкубационного периода COVID-19. Пшеничная отметила, что для выхода на плато должно пройти минимум полтора таких периода.