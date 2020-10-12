Названы лауреаты премии по экономике памяти Нобеля

Награду лауреатам вручат 10 декабря, в день смерти Нобеля.

В понедельник, 12 октября, огласили лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. Награду присудили Полу Милгрому и Роберту Уилсону за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов.

«Милгром и Уилсон изучили, как работают аукционы. Они также использовали свои идеи для разработки новых форматов аукционов для товаров и услуг, которые трудно продать традиционным способом, например радиочастоты», — объяснили в комитете.

Награду лауреатам вручат 10 декабря, в день смерти Нобеля. Мероприятие пройдет онлайн. Денежная составляющая премии в этом году — 10 млн крон.

Фото