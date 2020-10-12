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Назван «срок жизни» коронавируса на купюрах и экранах смартфонов
Самыми опасными ученые назвали экраны смартфонов.

Эксперты назвали срок, в течение которого коронавирус может оставаться на поверхности банкнот, металлических поручней и смартфонов. Исследование опубликовал Virology Journal.

По данным специалистов, при комнатной температуре коронавирус живет на гладких поверхностях на протяжении 28 дней.

Отмечается, что наиболее опасными являются непористые поверхности — стекла (в том числе и мобильных телефонов), бумажные и полимерные банкноты, предметы из нержавеющей стали. При температуре +20 градусов коронавирус может держаться на них около месяца. При температуре +30 градусов — до трех недель, а при +40 — несколько суток.

Самыми опасными ученые назвали экраны смартфонов, так как их люди не дезинфицируют регулярно.