Назначен первый заместитель прокурора Рязанской области

Ранее должность занимал Юрий Монахов.

Назначен первый заместитель прокурора Рязанской области. Им стал Никита Зубко. Приказ подписал Генпрокурор России.

Ранее должность занимал Юрий Монахов. Приказ о его выходе на пенсию подписали 19 мая.

Справка

Зубко родился в 1984 году. С 2013 по 2015 годы — помощник прокурора Самарской области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму и терроризму. С 2015 занимал должность заместителя прокурора Красноярского района Самарской области, с марта 2016 — прокурора Красноярского района Самарской области. С 2018 года — прокурор Самары.