На улице Костычева «семерка» сбила мужчину

Пострадавшего с травмой госпитализировали в больницу.

В понедельник, 12 октября, в Рязани на улице Костычева автомобиль сбил мужчину. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщили в пресс-службе ГИБДД по Рязанской области.

ДТП произошло в 5:55 возле дома №5. По предварительным данным, водитель 1975 года рождения на автомобиле ВАЗ 2107 двигался со стороны улицы Крупской и сбил мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода.

Пострадавшего с травмой госпитализировали в больницу. Личность пострадавшего уточняется.