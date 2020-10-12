Мэрия: в Рязани выявлено превышение сероуглерода в воздухе

Администрация Рязани направила запросы в уполномоченные органы.

В понедельник, 12 октября, в Рязани отобрали пробы воздуха в Советском, Октябрьском и Железнодорожном районах. Ранее рязанцы стали жаловаться в мэрию из-за сильного неприятного запаха, сообщила пресс-служба горадминистрации.

По результатам экспресс-анализов, в Железнодорожном и Октябрьском районах превышений ПДК выявлено не было. В Советском районе, в районе площади Свободы выявлено превышение сероуглерода в три раза.

«Анализ проводился с использованием газового хроматографа, позволяющего осуществлять измерение концентраций в атмосферном воздухе населенных мест, 9 загрязняющих веществ: метил-трет-бутилового эфира, гексана, бензола, метилметакрилата, толуола, ксилола, фенола, сероуглерода, сероводорода», — говорится в сообщении.

Администрация Рязани направила запросы в уполномоченные органы с просьбой разобраться в ситуации и принять меры реагирования.