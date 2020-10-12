Любимов поручить оперативно решить вопросы с жильем для пострадавших от ЧП рязанцев

В жилье нуждаются 189 семей.

В понедельник, 12 октября, губернатор Николай Любимов провел совещание, где обсудил вопросы ликвидации последствий ЧС в Скопинском и Ряжском районах. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

На заседании глава региона поручил оперативно решить вопросы с жильем по договорам социального найма.

«В настоящее время поступили 189 заявлений от граждан. Необходимо совместно с администрацией поселения и Скопинского района уже с завтрашнего дня приступить к работе», — сказал губернатор.

Глава региона поручил также представить ему предложения по использованию жилого фонда военного городка поселка Желтухинский, который в этом году был передан Минобороны России в собственность Шелемишевского сельского поселения.

«Сейчас необходимо решать проблемы семей, у которых полностью сгорели дома. В числе переданных поселению 349 квартир в жилых домах 40 — свободны, и эти квартиры могут быть использованы как маневренный фонд», — подчеркнул глава региона.

Любимов выразил благодарность сотрудникам всех задействованных в ликвидации последствий ЧС служб и ведомств, органов власти районов за слаженную профессиональную работу.

По словам политика, обход жилых домов, зданий соцсферы и других построек в пострадавших населенных пунктах продолжается. На данный момент установлено, что полностью уничтожено 29 домов в деревнях Шелемишевские Хутора, Дегтярка, Журавлиха и Кузьминки-2. В числе пострадавших населенных пунктов также: военный городок в/ч 55443, поселок Желтухинский, село Чирково Ряжского района. В них повреждены, в том числе дома, объекты соцсферы, магазины.

Руководитель минтруда области Валерий Емец сообщил, что по состоянию на 12 октября помощь на неотложные нужды в размере десять тысяч рублей получили 667 семей.

Также губернатор поддержал предложение Емеца о введении дополнительных выплат семьям с детьми, дома которых были полностью уничтожены в результате ЧС, — по 20 тысяч рублей на каждого ребенка.

Николай Любимов поручил также держать на контроле вопросы сохранения занятости пострадавших граждан.

По данным минтруда региона, из 611 пострадавших граждан трудоспособного возраста 535 человек в настоящее время работают в войсковой части 55443, их увольнение не планируется. Еще 35 граждан получают пособия по безработице.