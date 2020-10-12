Гидрометцентр рассказал об аномальной погоде в октябре

Научный руководитель Гидрометцентра назвал это чудом.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что по всей России ожидается аномально теплый октябрь. По его словам, высокие температуры установятся во второй декаде месяца.

Долгий период аномально теплой погоды в центре европейской части России завершится в конце новой рабочей недели, сообщил Вильфанд.

«Здесь просто чудо. Во вторник-среду температура будет соответствовать концу августа. Преимущественно будет без осадков. Можно называть этот период поздним бабьим летом или настоящей золотой осенью», — сказал он.

К выходным похолодает, но температура все равно будет превышать норму.

На юге европейской части России продолжает держаться высокая температура. «Это тоже чудо, и не меняется в течение всей недели», — отметил Вильфанд.