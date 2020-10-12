Фото: в рязанском доме скопилось огромное количество комаров

Комары скопились в подвале дома.

В доме №8/20 на улице Островского скопилось огромное количество комаров. Об этом сообщили в группе « Народный контроль » «ВКонтакте».

Комары скопились в подвале дома. По словам местных жителей, оттуда они разлетаются по всему дому и квартирам.

Рязанцы обращались в ООО «Бытремсервис». Они рассказали, что организация «дает обещания, но действий никаких от них не происходит».

Жильцы попросили обратить внимание на проблему мэрию.

«Комары в доме круглый год. Люди живут как в фильме ужасов», — отметили в сообщении.