Фото: в рязанском доме скопилось огромное количество комаров
Комары скопились в подвале дома.
В доме №8/20 на улице Островского скопилось огромное количество комаров. Об этом сообщили в группе «
Комары скопились в подвале дома. По словам местных жителей, оттуда они разлетаются по всему дому и квартирам.
Рязанцы обращались в ООО «Бытремсервис». Они рассказали, что организация «дает обещания, но действий никаких от них не происходит».
Жильцы попросили обратить внимание на проблему мэрию.
«Комары в доме круглый год. Люди живут как в фильме ужасов», — отметили в сообщении.