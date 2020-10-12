Еще 88 рязанцев заболели коронавирусом

Общее число зараженных в регионе достигло 8 899.

В Рязанской области зафиксировали 88 новых случаев коронавируса. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число зараженных в регионе достигло 8 899. Еще 91 положительный тест находится на подтверждении.

За сутки выздоровели 6 человек, с начала пандемии — 6 921. Новых смертей за сутки не зарегистрировали, за все время скончались 54 человека.

За сутки в России зафиксировали 13 592 случая коронавируса в 84 регионах. За сутки по стране выписали 3 793 человека, за весь период — 1 024 235. За сутки скончались 125 человек, за весь период — 22 722.