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Двое пострадали при столкновении «Рено» и «Мерседеса» в Кальном
Авария произошла в 21:00 воскресенья, 11 октября.

Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Кальном. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в 21:00 воскресенья, 11 октября. По предварительной информации, 29-летний мужчина на Renault Duster ехал в сторону улицы Тимуровцев. При повороте он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Mercedes Benz под управлением 26-летнего молодого человека.

В результате травмы получили водитель Mercedes и его 22-летняя пассажирка, их доставили в больницу.