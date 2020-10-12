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70-летнего старожиловца арестовали за убийство знакомой бутылкой
Материалы дела передали в суд.

70-летнего жителя Старожилова арестовали за то, что он до смерти забил знакомую бутылкой. Ранее пенсионера неоднократно судили, сообщил сайт регионального СУ СКР.

По версии следствия, днем 10 апреля 2020 года обвиняемый выпивал с 79-летней женщиной в ее квартире. Знакомые поссорились, мужчина стал избивать пенсионерку бутылкой, в том числе по голове. От полученных травм она скончалась в больнице.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК, его арестовали.

Старожиловец признал вину, материалы дела передали в суд.