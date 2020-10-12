70-летнего старожиловца арестовали за убийство знакомой бутылкой
Материалы дела передали в суд.
70-летнего жителя Старожилова арестовали за то, что он до смерти забил знакомую бутылкой. Ранее пенсионера неоднократно судили, сообщил
По версии следствия, днем 10 апреля 2020 года обвиняемый выпивал с 79-летней женщиной в ее квартире. Знакомые поссорились, мужчина стал избивать пенсионерку бутылкой, в том числе по голове. От полученных травм она скончалась в больнице.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК, его арестовали.
Старожиловец признал вину, материалы дела передали в суд.