В Захарове узбекистанец забрался в дом 97-летней женщины, чтобы переночевать

Инцидент произошел в конце августа 2020 года.

В Захарове уроженец Узбекистана, не имеющий регистрации, забрался в дом 97-летней женщины, чтобы переночевать. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Инцидент произошел в конце августа 2020 года. Мужчина был пьян. Он знал, что пенсионерка не встает с кровати и решил остаться у нее на ночь. Злоумышленник разбил окно, взломал дверь и пробрался внутрь.

На утро нарушителя обнаружила сиделка пенсионерки, она вызвала полицию. В отношении узбекистанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 139 УК.