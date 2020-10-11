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В Рязанской области зафиксировали 83 новых случая коронавируса
Всего число зараженных в регионе достигло 8 811.

В Рязанской области зафиксировали 83 новых случая коронавируса. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число зараженных в регионе достигло 8 811. Еще 88 положительных тестов находятся на подтверждении регионального минздрава.

За сутки выздоровели пять человек, с начала пандемии — 6 915. Новых смертей за сутки не зарегистрировали, за все время скончались 54 человека.

За сутки в России зафиксировали 13 634 коронавируса в 85 регионах. За сутки по стране выписали 4 240 человек, за весь период — 1 020 442. За сутки скончались 149 человек, за весь период — 22 597.