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В Подмосковье получил пробоину и встал на мель теплоход
На борту были 79 человек и 41 член экипажа.

В воскресенье, 11 октября, около 5 утра на реке Ока в Луховицком районе Московской области около Белоомута получил пробоину и встал на мель теплоход «Бородино». Об этом сообщила Рязанская транспортная прокуратура.

На борту были 79 человек и 41 член экипажа. Розлива топлива не зафиксировали. Никто не пострадал.

Пассажиров эвакуировали и отвезли в Москву.

По факту произошедшего начала проверку Рязанская транспортная прокуратура. На место выехал рязанский транспортный прокурор Алексей Сидоров. Обстоятельства устанавливаются.

Фото ГУ МЧС по Московской области