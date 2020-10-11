В Подмосковье получил пробоину и встал на мель теплоход

На борту были 79 человек и 41 член экипажа.

В воскресенье, 11 октября, около 5 утра на реке Ока в Луховицком районе Московской области около Белоомута получил пробоину и встал на мель теплоход «Бородино». Об этом сообщила Рязанская транспортная прокуратура.

На борту были 79 человек и 41 член экипажа. Розлива топлива не зафиксировали. Никто не пострадал.

Пассажиров эвакуировали и отвезли в Москву.

По факту произошедшего начала проверку Рязанская транспортная прокуратура. На место выехал рязанский транспортный прокурор Алексей Сидоров. Обстоятельства устанавливаются.

Фото ГУ МЧС по Московской области