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Студентам РГАТУ провели выездное практическое занятие
Занятие прошло в ГБУ РО «Пожлес».

7 октября у студентов технологического факультета (направление «Лесное дело») Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева под руководством Г. Н. Фадькина, заведующего кафедрой селекции и семеноводства, агрохимии, лесного дела и экологии, прошло выездное практическое занятие по дисциплине «Лесная пирология».

Основной целью занятия стало закрепление у студентов умений и навыков организации обнаружения и мониторинга лесных пожаров, а также знакомство с современной техникой, применяемой для тушения лесных пожаров.

«Преподавателями кафедры селекции и семеноводства, агрохимии, лесного дела и экологии уже не первый год применяются активные инновационные методы обучения, так как это дает возможность на практике проверить и увидеть то, что представлено в теоретическом курсе обучения, почувствовать вкус „настоящей работы“», — рассказали в вузе.

Занятие прошло в ГБУ РО «Пожлес», где студенты изучили экипировку и инструменты лесных пожарных, узнали об основных видах выполняемых профилактических работ, увидели действии специализированную пожарную технику, присутствовали при запуске беспилотного летательного аппарата и увидели работу внешнего пилота, дистанционно руководившего его полетом, а также управляли квадрокоптером и сделали фотофиксацию территории, покрытой и непокрытой лесом. Студенты смогли ознакомиться со спецификой работы регионального пункта диспетчерского управления, оснащенного мониторинговым оборудованием, позволяющим с помощью программы «Лесной дозор» в режиме реального времени узнавать дежурным о пожароопасной обстановке на всей территории лесного фонда Рязанской области.

Сотрудники ГБУ РО «Пожлес» пригласили к себе студентов на производственную практику и стажировку с последующим трудоустройством.