Раскрыта опасность стирки в период пандемии коронавируса

Вирус может оставаться жизнеспособным на тканях до трех суток.

Британские ученые из группы SPI-B пришли к выводу, что женщины больше подвержены заразиться коронавирусом, потому что делают больше работы по дому, в частности занимаются стиркой. Об этом сообщает Daily Mail .

Авторы издания отметили, что женщины, занимаясь домашними делами, не подозревают о содержании коронавируса на тканях и поверхностях. Ученые заявили, что вирус может оставаться там жизнеспособным до трех суток.

По данным специалистов, больше всего риску подвержены хозяйки из нуклеарных семей, проживающие с людьми разных поколений, но также могут заразиться те, кто живут отдельно от родственников, воспитывая детей.