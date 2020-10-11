\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 11
12°
Пнд, 12
12°
Втр, 13
18°
ЦБ USD 77.03 -0.89 10/10
ЦБ EUR 90.72 -0.98 10/10
Нал. USD 76.1 / 78.64 11:22
Нал. EUR 90.1 / 91.74 11:22
Новости
Коронавирус
Публикации
Рязанские специалисты по недвижимости стали участниками форума в Санкт...
Центральное агентство недвижимости представляли 12 чело...
8 октября 16:44
8 640
Прогресс вместо стресса. Рязанские школьники смогут улучшить знания и...
Платформа «Ростелеком Лицей» быстро набирает популярнос...
8 октября 10:46
9 256
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
1 октября 13:34
35 510
Банковские эксперты рассказали, как создать финансовую «подушку безопа...
Режим самоизоляции показал, насколько важно иметь финан...
1 октября 12:24
29 142
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Раскрыта опасность стирки в период пандемии коронавируса
Вирус может оставаться жизнеспособным на тканях до трех суток.

Британские ученые из группы SPI-B пришли к выводу, что женщины больше подвержены заразиться коронавирусом, потому что делают больше работы по дому, в частности занимаются стиркой. Об этом сообщает Daily Mail.

Авторы издания отметили, что женщины, занимаясь домашними делами, не подозревают о содержании коронавируса на тканях и поверхностях. Ученые заявили, что вирус может оставаться там жизнеспособным до трех суток.

По данным специалистов, больше всего риску подвержены хозяйки из нуклеарных семей, проживающие с людьми разных поколений, но также могут заразиться те, кто живут отдельно от родственников, воспитывая детей.