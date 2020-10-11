Преподаватели РГАТУ провели «агроклассы» в двух районах региона

Школьников познакомили с сельскими профессиями и рассказали о «сельскохозяйственной грамотности».

8 октября преподаватели Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева провели занятия с участниками образовательного проекта «Агроклассы» Пителинского и Шацкого районов. Школьников познакомили с сельскими профессиями и рассказали о «сельскохозяйственной грамотности».

Первое ознакомительное занятие в формате научно-образовательной игры на тему «Минералы. Изучение физических свойств минералов» провели профессор, доктор сельскохозяйственных наук Роман Ушаков и старший преподаватель Анастасия Ручкина. Школьникам предстояло описать физические свойства минералов, руководствуясь коллекционным пособием.

В этом учебном году участников проекта ждет масштабная образовательная программа — углубленное изучение профильных предметов, необходимых для поступления в аграрный вуз, участие в научно-практических конференциях, вебинарах, онлайн-семинарах, квестах, олимпиадах, экскурсиях.

Данная работа стала возможной благодаря сотрудничеству университета с детским эколого-биологическим центром, администрацией муниципальных образований, ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», учителями сельских школ и представителями регионального агробизнеса.

«Начало такого проекта на территории Рязанской области — важный шаг, как для агропромышленного комплекса региона, так и для системы аграрного образования», — отметили в РГАТУ.