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Инфекционист назвал тесты на антитела к коронавирусу тратой денег
Тесты только дадут знать, как давно вы болели коронавирусом.

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов назвал тесты на антитела к коронавирусу пустой тратой денег. Об этом он сообщил в интервью «Комсомольской правде».

Он разъяснил, что имеет ввиду частные лаборатории, где цена за анализ начинается от 970 рублей.

По словам Жемчугова, что тесты только дадут знать, как давно вы болели коронавирусом, но если результат окажется положительным, это не будет значить, что «теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности».

Специалист отметил, что наличие защитных белков в крови не освобождает переболевшего от обязанности соблюдать масочный режим. Также он подчеркнул, что до сих пор неизвестно, насколько сильный и длительный иммунитет формируется после выздоровления от коронавируса.

По данным новых исследований ученых-иммунологов из США и Канады, антитела к коронавирусу сохраняются не менее трех месяцев с момента, когда человек переболел. В ответ на вирус иммунная система вырабатывает белки, называемые антителами. Защита от повторного заражения зависит от того, как долго в крови переболевшего антитела.