Эксперты оценили исследование о новых симптомах коронавируса

Эксперты оценили исследование британских ученых о том, что еще несколько симптомов могут говорить о заражении коронавирусом. Специалистов опросил
Ранее ученые назвали три новых симптома коронавируса: боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах.
По словам врача-инфекциониста Валерия Безносенко, все варианты кожных проявлений коронавируса были описаны весной. Вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что за девять месяцев существования инфекции сложно «открывать» новые симптомы заболевания.
«Если они возникают, то надо подумать, нет ли новых вариантов вируса», — сказал Альштейн.
Он назвал необычным симптомом волдыри на ногах, остальные, по его словам, типичны для респираторных вирусных инфекций.