Эксперты оценили исследование о новых симптомах коронавируса

Ученые заявили, что боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах могут быть симптомами вируса.

Эксперты оценили исследование британских ученых о том, что еще несколько симптомов могут говорить о заражении коронавирусом. Специалистов опросил РБК .

Ранее ученые назвали три новых симптома коронавируса: боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах.

По словам врача-инфекциониста Валерия Безносенко, все варианты кожных проявлений коронавируса были описаны весной. Вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что за девять месяцев существования инфекции сложно «открывать» новые симптомы заболевания.

«Если они возникают, то надо подумать, нет ли новых вариантов вируса», — сказал Альштейн.

Он назвал необычным симптомом волдыри на ногах, остальные, по его словам, типичны для респираторных вирусных инфекций.