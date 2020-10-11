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Обновлены данные о распространении коронавируса по Рязанской области
В Рязанской области зарегистрировано 8899 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.

По состоянию на 13:00 в воскресенье, 11 октября, в Рязанской области зарегистрировано 8899 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими.

  • 4629 — Рязань;
  • 406 — Рязанский район;
  • 246 — Ряжск;
  • 245 — Скопин;
  • 227 — Рыбное;
  • 213 — Касимов;
  • 202 — Сасово;
  • 163 — Новомичуринск;
  • 162 — Шиловский район;
  • 149 — Рыбновский район;
  • 141 — Клепиковский район;
  • 140 — Касимовский район;
  • 138 — Спасский район;
  • 131 — Михайловский район;
  • 111 — Шилово;
  • 91 — Михайлов;
  • 78 — Александро-Невский;
  • 76 — Сараевский район;
  • 65 — Александро-Невский район;
  • 63 — Старожиловский район;
  • 62 — Сапожок;
  • 57 — Сасовский район;
  • 56 — Шацкий район;
  • 55 — Кораблино;
  • 53 — Старожилово;
  • 52 — Сараи и Спасск-Рязанский;
  • 49 — Захаровский район;
  • 43 — Шацк;
  • 41 — Пронск;
  • 40 — Ряжский район;
  • 39 — Михайловский район;
  • 38 — Чучковский район;
  • 37 — Спас-Клепики;
  • 36 — Чучково;
  • 34 — Ухолово;
  • 33 — Захарово и Кораблинский район;
  • 29 — Путятинский район;
  • 25 — Ермишинский район;
  • 24 — Кадом и Путятино;
  • 20 — Ермишь;
  • 14 — Сапожковский и Ухоловский районы;
  • 9 — Пителинский район;
  • 7 — Кадомский район;
  • 6 — Пителино.

Полный список населенных пунктов с заболевшими можно посмотреть по ссылке.