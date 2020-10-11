Обновлены данные о распространении коронавируса по Рязанской области
В Рязанской области зарегистрировано 8899 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.
По состоянию на 13:00 в воскресенье, 11 октября, в Рязанской области зарегистрировано 8899 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими.
- 4629 — Рязань;
- 406 — Рязанский район;
- 246 — Ряжск;
- 245 — Скопин;
- 227 — Рыбное;
- 213 — Касимов;
- 202 — Сасово;
- 163 — Новомичуринск;
- 162 — Шиловский район;
- 149 — Рыбновский район;
- 141 — Клепиковский район;
- 140 — Касимовский район;
- 138 — Спасский район;
- 131 — Михайловский район;
- 111 — Шилово;
- 91 — Михайлов;
- 78 — Александро-Невский;
- 76 — Сараевский район;
- 65 — Александро-Невский район;
- 63 — Старожиловский район;
- 62 — Сапожок;
- 57 — Сасовский район;
- 56 — Шацкий район;
- 55 — Кораблино;
- 53 — Старожилово;
- 52 — Сараи и Спасск-Рязанский;
- 49 — Захаровский район;
- 43 — Шацк;
- 41 — Пронск;
- 40 — Ряжский район;
- 39 — Михайловский район;
- 38 — Чучковский район;
- 37 — Спас-Клепики;
- 36 — Чучково;
- 34 — Ухолово;
- 33 — Захарово и Кораблинский район;
- 29 — Путятинский район;
- 25 — Ермишинский район;
- 24 — Кадом и Путятино;
- 20 — Ермишь;
- 14 — Сапожковский и Ухоловский районы;
- 9 — Пителинский район;
- 7 — Кадомский район;
- 6 — Пителино.
Полный список населенных пунктов с заболевшими можно посмотреть по