Обновлены данные о распространении коронавируса по Рязанской области

В Рязанской области зарегистрировано 8899 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.

По состоянию на 13:00 в воскресенье, 11 октября, в Рязанской области зарегистрировано 8899 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими.

4629 — Рязань;

406 — Рязанский район;

246 — Ряжск;

245 — Скопин;

227 — Рыбное;

213 — Касимов;

202 — Сасово;

163 — Новомичуринск;

162 — Шиловский район;

149 — Рыбновский район;

141 — Клепиковский район;

140 — Касимовский район;

138 — Спасский район;

131 — Михайловский район;

111 — Шилово;

91 — Михайлов;

78 — Александро-Невский;

76 — Сараевский район;

65 — Александро-Невский район;

63 — Старожиловский район;

62 — Сапожок;

57 — Сасовский район;

56 — Шацкий район;

55 — Кораблино;

53 — Старожилово;

52 — Сараи и Спасск-Рязанский;

49 — Захаровский район;

43 — Шацк;

41 — Пронск;

40 — Ряжский район;

39 — Михайловский район;

38 — Чучковский район;

37 — Спас-Клепики;

36 — Чучково;

34 — Ухолово;

33 — Захарово и Кораблинский район;

29 — Путятинский район;

25 — Ермишинский район;

24 — Кадом и Путятино;

20 — Ермишь;

14 — Сапожковский и Ухоловский районы;

9 — Пителинский район;

7 — Кадомский район;

6 — Пителино.