\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 10
15°
Вск, 11
13°
Пнд, 12
14°
ЦБ USD 77.03 -0.89 10/10
ЦБ EUR 90.72 -0.98 10/10
Нал. USD 76.75 / 78.75 16:50
Нал. EUR 90.65 / 91.7 17:55
Новости
Коронавирус
Публикации
Рязанские специалисты по недвижимости стали участниками форума в Санкт...
Центральное агентство недвижимости представляли 12 чело...
8 октября 2020 16:44
6 068
Прогресс вместо стресса. Рязанские школьники смогут улучшить знания и...
Платформа «Ростелеком Лицей» быстро набирает популярнос...
8 октября 10:46
6 734
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
1 октября 13:34
33 015
Банковские эксперты рассказали, как создать финансовую «подушку безопа...
Режим самоизоляции показал, насколько важно иметь финан...
1 октября 12:24
26 671
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Почти 700 детей в Рязанской области заболели коронавирусом
Всего в регионе выявлено 8728 случаев заражения.

689 детей в Рязанской области заболели коронавирусом, сообщил оперштаб региона в субботу, 10 октября.

Всего в регионе выявлено 8728 случаев заражения. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 3538 человек. По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:

  • от 18 до 45 лет — 2707 человек;
  • от 46 до 64 лет — 3538 человек;
  • от 65 до 80 лет — 1460 человек;
  • старше 80 лет — 334 человека;
  • дети — 689 человек (двадцать два до 1 года; пятьдесят один по 1; тридцать один по 2; сорок по 3; тридцать шесть по 4 года; тридцать по 5; тридцать восемь по 6; тридцать пять по 7; сорок три по 8; тридцать два по 9; тридцать один по 10; сорок семь по 11; сорок один по 12; тридцать пять по 13; сорок по 14; пятьдесят по 15; сорок пять по 16; сорок два по 17 лет).

По возрасту с условно подтвержденным диагнозом COVID-19:

  • от 18 до 45 лет — 17 человек;
  • от 46 до 64 лет — 45 человек;
  • от 65 до 80 лет — 18 человек;
  • старше 80 лет — 1 человек;
  • дети — 2 человека (9; 17 лет).