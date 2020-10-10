Почти 700 детей в Рязанской области заболели коронавирусом

Всего в регионе выявлено 8728 случаев заражения.

689 детей в Рязанской области заболели коронавирусом, сообщил оперштаб региона в субботу, 10 октября.

Всего в регионе выявлено 8728 случаев заражения. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 3538 человек. По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет — 2707 человек;

от 46 до 64 лет — 3538 человек;

от 65 до 80 лет — 1460 человек;

старше 80 лет — 334 человека;

дети — 689 человек (двадцать два до 1 года; пятьдесят один по 1; тридцать один по 2; сорок по 3; тридцать шесть по 4 года; тридцать по 5; тридцать восемь по 6; тридцать пять по 7; сорок три по 8; тридцать два по 9; тридцать один по 10; сорок семь по 11; сорок один по 12; тридцать пять по 13; сорок по 14; пятьдесят по 15; сорок пять по 16; сорок два по 17 лет).

По возрасту с условно подтвержденным диагнозом COVID-19: