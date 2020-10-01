За неделю в Рязани подешевели морковь и лук

Незначительно увеличились цены на соль поваренную пищевую.

За неделю, с 22 по 28 сентября, в Рязани на 7,8%подешевела морковь. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

За это время цены снизились на:

лук репчатый — на 3,2%;

капусту белокочанную свежую — на 2,9%;

огурцы свежие — на 2,3%;

Незначительно увеличились цены на соль поваренную пищевую, сахар-песок, карамель, рис шлифованный, крупу гречневую-ядрицу, яблоки, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности.