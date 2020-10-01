За нарушения оштрафовали кафе и палатку с шаурмой под Рязанью

В заведениях нашли продукцию без документов.

За нарушения оштрафовали кафе и палатку с шаурмой под Рязанью. Об этом в четверг, 1 октября, сообщил сайт Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В сентябре проверку устроили в кафе «Камилла» и палатке «Шаурма» в селе Турлатово. Там нашли мясную продукцию без маркировки и данных об изготовителе, дате изготовления, сроках годности и условиях хранения.

Продукты утилизировали.

По части 1 статьи 10.8 КоАП предпринимателям выписали штрафы. Их общая сумма — шесть тысяч рублей.