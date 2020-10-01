За два часа на рязанских дорогах остановили 17 нарушителей — полиция

Эта работа будет проводиться и в дальнейшем.

В четверг, 1 октября, автоинспекторы организовали в Рязани очередной рейд. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники ДПС обращают внимание на сильную «тонировку» машин. Так, за два часа на дорогах остановили 17 нарушителей.

«Эта работа будет проводиться и в дальнейшем. Поэтому любителям „тонировки“ стоит задуматься и привести стекла своего автомобиля в соответствие с требованиями „Технического регламента“», — говорится в сообщении.