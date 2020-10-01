Второй пострадавший сообщил о стрельбе в Кальном

Напомним, после первого сообщения о происшествии в полиции рассказали, что никаких заявлений не поступало.

Уже второй человек сообщил, что вечером 30 сентября в Кальном неизвестный стрелял из пневматического пистолета. Об этом мужчина написал в соцсетях.

«Шел в Кальном около „Пятерочки“. Прилетело в ляху», — рассказал рязанец.

По словам мужчины, он начал кричать, но в ответ ничего не услышал и не увидел.

«Надеялся увидеть и настигнуть негодяя, но так и не нашел», — заключил он.

Напомним, после первого сообщения о происшествии в полиции рассказали, что никаких заявлений не поступало.

Фото Леши Заторкина