Врач назвал самые опасные симптомы коронавируса

Медик пояснил, что многие симптомы могут указывать на прогрессирующий коронавирус.

Телеведущий и главврач московской больницы № 71 Александр Мясников рассказал о симптомах, требующих немедленного обращения к врачам, передает РБК.

По его словам, в условиях пандемии это нужно делать, если человек столкнулся с нарастающей одышкой и кашлем, если ему внезапно становится сложно подняться даже на второй этаж, а также отмечены проблемы с речью.

Медик пояснил, что эти симптомы могут указывать на прогрессирующий коронавирус.