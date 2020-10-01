Врач назвал самые опасные симптомы коронавируса
Медик пояснил, что многие симптомы могут указывать на прогрессирующий коронавирус.
Телеведущий и главврач московской больницы № 71 Александр Мясников рассказал о симптомах, требующих немедленного обращения к врачам,
По его словам, в условиях пандемии это нужно делать, если человек столкнулся с нарастающей одышкой и кашлем, если ему внезапно становится сложно подняться даже на второй этаж, а также отмечены проблемы с речью.
Медик пояснил, что эти симптомы могут указывать на прогрессирующий коронавирус.