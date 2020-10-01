В Рязанской области зафиксировали более полусотни смертей от COVID-19

За сутки в стране выявили 8 945 случаев заражения.

В Рязанской области зафиксировали более полусотни смертей от COVID-19. Об этом в четверг, 1 октября, сообщил столичный оперштаб.

За сутки в регионе выявили 45 заразившихся (всего 8 221), один летальный случай (51). Вылечился 21 рязанец (с начала пандемии 6 743).

Еще 49 положительных тестов находятся на подтверждении.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 1 185 231 случай коронавируса (8 945 за сутки), выздоровели 964 242 человека (5 985), умер 20 891 пациент (169).