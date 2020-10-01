В Рязани «закладчик» получил реальный срок

Приговор вступил в законную силу.

В Рязани осудили «закладчика» за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры.

Известно, что в феврале 2020 года мужчина купил запрещенные вещества, которые спрятал в 18 тайниках для продажи. Подозреваемого задержали, в ходе расследования он указал на «закладки».

Суд признал рязанца виновным и приговорил его к трем годам заключения в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.