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В Рязани «закладчик» получил реальный срок
Приговор вступил в законную силу.

В Рязани осудили «закладчика» за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры.

Известно, что в феврале 2020 года мужчина купил запрещенные вещества, которые спрятал в 18 тайниках для продажи. Подозреваемого задержали, в ходе расследования он указал на «закладки».

Суд признал рязанца виновным и приговорил его к трем годам заключения в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.