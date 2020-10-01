В Окском заповеднике родились пятеро зубрят

Детенышам дают клички, которые придумали участники конкурса «Придумай имя зубренку».

За месяц в Окском заповеднике родились пятеро зубрят: четыре телочки и один бычок. Об этом сообщила старший научный сотрудник, заведующая Зубровым питомником Екатерина Цибизова.

Первый зубренок родился 12 сентября в семье шведского быка Авмумина. Телка Метрутя родила рыжую Меховушку. Через четыре дня у Менелопы на свет появилась Мерязка, а 18 сентября у шведской зубрицы Энолы родилась телочка Медси. 22 сентября 18-летняя самка по кличке Мезерка отелила бычка Мелмана.

«Думали, что на этом эпопея отелов завершится, но в выходные, 26 сентября, весь день отсутствовала на кормовой площадке самка Метея, — рассказала Екатерина Цибизова. — На следующий день она ненадолго прибежала покушать и попить и привела с собой теленка. Сотрудники еле успели рассмотреть, что новорожденная — телочка, поскольку самка очень быстро уходит с ней в лес».

Телочку назвали Мефенок.

Заведующая Зубровым питомником отметила, что детенышам дают клички, которые придумали участники конкурса «Придумай имя зубренку».

Фото Екатерины Цибизовой