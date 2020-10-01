В МЧС захотели закрывать школы и детсады за повторные нарушения
МЧС добивается появления подобной нормы в новом КоАП.
Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев сообщил, что ведомство хочет закрывать школы, больницы и другие социальные учреждения за повторные нарушения пожарной безопасности, угрожающие жизни и здоровью людей. МЧС добивается появления подобной нормы в новом КоАП,
Еникеев уточнил, что сейчас приостанавливать можно «на третий раз только, за повторное неисполнение предписания».
Он пояснил, что МЧС хочет получить разрешние приостанавливать работу только объектов, только которые относятся к категории чрезвычайно высокой, высокой и значительной категории риска — школ, детсадов, больниц, ТЦ вместимостью выше полутора тысяч человек.