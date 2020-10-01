В МЧС захотели закрывать школы и детсады за повторные нарушения

МЧС добивается появления подобной нормы в новом КоАП.

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев сообщил, что ведомство хочет закрывать школы, больницы и другие социальные учреждения за повторные нарушения пожарной безопасности, угрожающие жизни и здоровью людей. МЧС добивается появления подобной нормы в новом КоАП, передает РИА Новости.

Еникеев уточнил, что сейчас приостанавливать можно «на третий раз только, за повторное неисполнение предписания».

Он пояснил, что МЧС хочет получить разрешние приостанавливать работу только объектов, только которые относятся к категории чрезвычайно высокой, высокой и значительной категории риска — школ, детсадов, больниц, ТЦ вместимостью выше полутора тысяч человек.