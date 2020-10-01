В День пожилого человека Фомин пожелал рязанцам бодрого духа и благополучия

Он поблагодарил рязанцев за вклад в развитие региона.

В четверг, 1 октября, председатель облдумы Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днем пожилого человека.

«Невзирая на возраст, многие из вас продолжают созидательную деятельность, активно участвуют в общественной, культурной жизни, занимаются спортом, осваивают новые специальности», — отметил он.

По словам Фомина, сегодня соцзащита пожилых людей является одним из приоритетных направлений госполитики.

«В области ведется системная работа по созданию достойных условия для активного долголетия, действуют законы, программы и проекты, направленные на поддержку пенсионеров и ветеранов, оказывается адресная помощь. В работу стационарных учреждений внедряются новые технологии и методики, проводятся социально значимые мероприятия для людей старшего поколения», — сказал председатель облдумы.

Он поблагодарил рязанцев за вклад в развитие региона, сохранение и приумножение традиций, патриотическое воспитание молодежи.

«Желаю вам долгих лет, наполненных теплом, уютом и заботой близких. Крепкого вам здоровья, бодрого духа и благополучия!» — заключил Фомин.