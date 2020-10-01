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Умер бывший ректор РГРТУ Владимир Злобин
Церемония прощания состоится 2 октября.

В среду, 30 сентября, умер Почетный гражданин Рязани Владимир Злобин. Известно, что он долго болел.

Злобин — бывший ректор радиоуниверситета, доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники России.

Церемония прощания состоится 2 октября в 14:00 у центрального входа в РГРТУ.

Справка

Владимир Злобин занимал пост ректора с 1983 по 2007 годы. За это время вуз подготовил около 25 тысяч инженеров. Началась многоуровневая подготовка кадров по тридцати новым специальностям и направлениям, была открыта докторантура. В 1987 году институт отнесли к числу ведущих по научной работе, в 1993 получил статус академии, в 2005 — университета.

Злобин создал научно-техническую школу, связанную с цифровой обработкой космической видеоинформации. При его участии создали Особое конструкторское бюро «Спектр».

Владимир Злобин награжден орденами Почета, «Знак Почета», медалью «Звезда Циолковского» Российского авиационно-космического агентства, медалью имени Циолковского Федерации космонавтики России, медалями Петра Великого «За трудовую доблесть» и «200 лет Министерству обороны», почетным знаком Российской академии космонавтики имени Циолковского 1-й степени.