Ученые оценили влияние сезонной простуды на коронавирус

Медики изучили образцы крови пациентов после перенесенного коронавируса.

Американские ученые выяснили, что у тех, кто перенес сезонную простуду, вырабатывается иммунитет к коронавирусу, передает ТАСС.

Так, медики изучили образцы крови пациентов после перенесенного COVID-19. Затем их сравнили с анализами, полученными от людей, переболевших простудой, 6 и 10 лет тому назад.

Выяснилось что у обоих групп присутствует набор В-клеток, способных нейтрализовать SARS-CoV-2. При этом исследователи пока не могут точно сказать, насколько эффективен такой иммунитет.