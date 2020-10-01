Ученые нашли натуральное средство от коронавируса
Исследователи отмечают, что изготовление препарата на основе каталазы будет простым и дешевым.
Исследователи США и Китая нашли натуральное средство от коронавируса. Согласно результатом их исследований, с COVID-19 может справиться вырабатываемый естественным путем фермент,
По словам экспертов, антиоксидант каталаза может оказывать положительное воздействие на организм по трем направлениям. Так, он может подавлять репликацию вируса SARS-CoV-2, не оказывая токсическое воздействие. Этот фермент оказывает противовоспалительное действие и защищает клетки, выстилающие внутреннюю поверхность альвеол в легких.
Исследователи отмечают, что изготовление препарата на основе каталазы будет простым и дешевым.