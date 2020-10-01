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Ученые нашли натуральное средство от коронавируса
Исследователи отмечают, что изготовление препарата на основе каталазы будет простым и дешевым.

Исследователи США и Китая нашли натуральное средство от коронавируса. Согласно результатом их исследований, с COVID-19 может справиться вырабатываемый естественным путем фермент, передает РИА Новости со ссылкой на журнал Advanced Materials.

По словам экспертов, антиоксидант каталаза может оказывать положительное воздействие на организм по трем направлениям. Так, он может подавлять репликацию вируса SARS-CoV-2, не оказывая токсическое воздействие. Этот фермент оказывает противовоспалительное действие и защищает клетки, выстилающие внутреннюю поверхность альвеол в легких.

Исследователи отмечают, что изготовление препарата на основе каталазы будет простым и дешевым.