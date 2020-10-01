Тамбовчанин из-за ревности до смерти забил рязанца

Подозреваемого арестовали.

Тамбовчанин из-за ревности до смерти забил рязанца. Об этом в четверг, 1 октября, сообщил сайт регионального следкома.

27 сентября в квартире одного из домов нашли тело 53-летнего мужчины. Следователи выяснили, что накануне к хозяину приходили 38-летний житель Тамбовской области и его любовница. Во время застолья пьяные мужчины поссорились на почве ревности. Тамбовчанин избил приятеля, от травм тот умер.

Подозреваемого арестовали. В СКР расследуют дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).