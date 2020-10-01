Старшему оператору РНПК вручили награду регионального правительства

В четверг, 1 октября, в Рязани чествовали заслуженных аграриев, работников промышленных предприятий, учреждений культуры и медицины.

В четверг, 1 октября, в Рязани чествовали заслуженных аграриев, работников промышленных предприятий, учреждений культуры и медицины. Им вручили государственные и региональные награды.

Среди 29 отмеченных за особые заслуги человек — сотрудник РНПК, старший оператор установки ЛГ-35/8-300Б цеха №3 Сергей Игнатов. Ему присвоили звание «Почетный работник науки и промышленности Рязанской области».

Игнатов учился в радиотехническом институте, получил специальность «конструктор электронно-вычислительной аппаратуры». На нефтезавод пришел в 1997 году, вскоре стал старшим оператором установки 35/8.

«Есть, чем гордится! Многие мои ученики стали руководителями на нашем заводе. Это главный механик, заместители начальников цехов, начальники установок, старшие мастера и операторы. Много „золотых голов“ АО „РНПК“ — выходцы из нашей бригады», — рассказал Сергей Игнатов.

59-летний мужчина занимается спортом и продолжает делиться профессиональным опытом с младшими коллегами.