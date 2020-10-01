Стало известно, почему к дому в Песочне приезжали спасатели

Кроме полицейских на место выезжали спасатели, росгвардейцы, скорая помощь.

Пресс-служба рязанского УМВД сообщила, почему к жилому дому на улице Новоселов приезжали спасатели. Утром в четверг, 1 октября, поступило сообщение о бесхозной сумке в подъезде.

«Когда сотрудники полиции выехали на место с проверкой, выяснилось, что сумка не представляет опасности. В ней были вещи», — прокомментировали в ведомстве.

Кроме полицейских на место выезжали спасатели, росгвардейцы, скорая помощь.