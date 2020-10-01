Специалисты рассказали, почему в рязанском озере массово погибла рыба

Напомним, в касимовском озере Сынтул массово погибла рыба.

Специалисты рассказали, почему в рязанском озере массово погибла рыба, пишет ГТРК Ока.

Сотрудники рыбоохраны установили, что погибшая рыба — это окунь. Они считают, что скорее всего кто-то выпустил рыбу в озеро, а она не прижилась.

«Мы предполагаем, что кто-то выпустил рыбу, хотел зарыбить водоем, потому что присутствует один подвид рыбы — это окунь», — говорится в сообщении.

Также специалисты отметили, что осмотрели остальное озеро, оно все чистое.

Напомним, в касимовском озере Сынтул массово погибла рыба.