Сотрудники рязанского МЧС отправились тушить пожары под Воронежем
В минувшие выходные в Воронежской области произошел ряд природных пожаров, их общая площадь достигала почти 200 гектаров.
Сотрудники рязанского МЧС отправились тушить природные пожары под Воронежем. Об этом РЗН. инфо в четверг, 1 октября, сообщила пресс-служба ведомства.
Из Рязани в Воронежскую область отправились семеро пожарных на двух единицах техники.
Как
Сухая трава и лесная подстилка горят в Павловском районе. Огонь охватил 35 гектаров и уничтожил 50 строений (21 жилой, два нежилых дома и 27 построек). Пострадавших нет.
Также есть пожары в Ленинском и Лискинском районах.