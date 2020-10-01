Сотрудники рязанского МЧС отправились тушить пожары под Воронежем

В минувшие выходные в Воронежской области произошел ряд природных пожаров, их общая площадь достигала почти 200 гектаров.

Сотрудники рязанского МЧС отправились тушить природные пожары под Воронежем. Об этом РЗН. инфо в четверг, 1 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

Из Рязани в Воронежскую область отправились семеро пожарных на двух единицах техники.

Как сообщает РИА Новости, в минувшие выходные в регионе произошел ряд природных пожаров, их общая площадь достигала почти 200 гектаров. По данным на 1 октября, потушили пожары в Острогожском, Рамоновском и Ольховатском районах.

Сухая трава и лесная подстилка горят в Павловском районе. Огонь охватил 35 гектаров и уничтожил 50 строений (21 жилой, два нежилых дома и 27 построек). Пострадавших нет.

Также есть пожары в Ленинском и Лискинском районах.