Рязанская почта предложила рязанцам скидку 30 процентов на подписку

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях.

«Почта России» совместно с издательскими домами снизит стоимость подписки более чем на 1 800 газет и журналов. С 1 по 11 октября подписаться на периодические издания можно со скидкой до 30%, сообщили в пресс-службе компании.

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте , в мобильном приложении «Почты России», а также у почтальонов при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов.

Оформить подписку можно себе, своим родственникам и знакомым. Кроме того, благотворительная акция «Почты России» « Дерево добра » позволяет подарить подписку детскому дому, школе-интернату или дому престарелых. Для этого нужно выбрать учреждение, в пользу которого покупается подписка, и оплатить ее картой на сайте или в отделении почтовой связи.

В каталоге «Почты России» 5 000 изданий. Среди них общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. На сайте нужное издание можно найти по названию, в алфавитном указателе, в прессе по темам, введя в поисковую строку подписной индекс журнала или газеты. На главной странице размещены тематические подборки с самыми популярными СМИ. «Почта России» доставляет издания в почтовые ящики во всех регионах страны.