Рязанцы завоевали пять медалей чемпионата ЦФО по дзюдо

Участниками соревнований стали 194 спортсмена из 15 регионов.

Рязанцы завоевали пять медалей чемпионата ЦФО по дзюдо среди мужчин и женщин, который прошел 29-30 сентября в Твери. Его участниками стали 194 спортсмена из 15 регионов.

Обладателями золотых медалей стали Константин Мельник (66 кг) и Максим Кацапов (73 кг).

«Серебро» у мастера спорта России международного класса Андрея Волкова (вес свыше 100 кг), Надежды Ромашковой (вес 63 кг) и Гагика Закаряна (вес 81 кг).

Спортсмены тренируются под руководством Юрия Панасенкова, Сергея Жукова, Андрея Попова и Олега Быстрова в СШОР «Комета», «Юпитер» и «Академия Единоборств».