Рязанцам покажут яркие моменты открытия фестиваля «ЕсенинJazz»
В эфире прозвучат лучшие выступления квинтета Игоря Бутмана, группы Feelin’s, Эллы Хрусталевой и вокального квартета Мама Джаз.
В субботу, 3 октября, рязанцам покажут яркие моменты открытия фестиваля «ЕсенинJazz», которое состоялось в начале сентября в Константинове. Посмотреть
В эфире прозвучат лучшие выступления квинтета Игоря Бутмана, группы Feelin’s, Эллы Хрусталевой и вокального квартета Мама Джаз.
Отмечается, что следующим летом новый музыкальный фестиваль пройдет на нескольких площадках Рязани и области. Все выступления будут бесплатными для посетителей.
Фото Дениса Филина