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Рязанцам покажут яркие моменты открытия фестиваля «ЕсенинJazz»
В эфире прозвучат лучшие выступления квинтета Игоря Бутмана, группы Feelin’s, Эллы Хрусталевой и вокального квартета Мама Джаз.

В субботу, 3 октября, рязанцам покажут яркие моменты открытия фестиваля «ЕсенинJazz», которое состоялось в начале сентября в Константинове. Посмотреть видео-программу можно будет с 18:00.

В эфире прозвучат лучшие выступления квинтета Игоря Бутмана, группы Feelin’s, Эллы Хрусталевой и вокального квартета Мама Джаз.

Отмечается, что следующим летом новый музыкальный фестиваль пройдет на нескольких площадках Рязани и области. Все выступления будут бесплатными для посетителей.

Фото Дениса Филина