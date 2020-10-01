Рязанцам начали отправлять письма от налоговой

В течение сентября-октября их получат владельцы налогооблагаемого имущества.

На прошлой неделе в Рязанской области стартовала кампания по массовой рассылке физическим лицам уведомлений на уплату имущественных налогов за 2019 год. В течение сентября-октября их получат владельцы налогооблагаемого имущества: земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных средств. Уведомления направляются по почте на бумажном носителе или в электронном виде через « Личный кабинет ».

Всего в адрес налогоплательщиков направят по почте более 433 тысяч уведомлений, еще 157 тысяч планируется передать в электронном виде через «Личный кабинет».

«Как и в прошлом году, бумажные извещения для жителей нашего региона централизовано печатаются в Нижегородской области и рассылаются через „Почту России“. Срок уплаты имущественных налогов не изменился. Оплатить суммы, указанные в уведомлениях, необходимо не позднее 1 декабря 2020 года. Деньги можно внести либо в электронном виде, либо через терминалы Сбербанка России, либо обратившись в любое кредитное учреждение региона», — рассказала замначальника межрайонной инспекции № 3 ФНС России по Рязанской области Ольга Стрелкова.

Напомним, в этом году налоги впервые исчисляют с вычетом по земельному налогу и льгот по налогу на имущество для лиц предпенсионного возраста.

Таким образом, на женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, которые формально еще не приобрели статус пенсионера, распространяется весь перечень налоговых привилегий этой категории граждан.