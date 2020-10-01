\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 01
17°
Птн, 02
17°
Сбт, 03
17°
ЦБ USD 77.28 -1.5 02/10
ЦБ EUR 90.72 -1.71 02/10
Нал. USD 76.95 / 79.11 17:41
Нал. EUR 90.4 / 91.44 17:41
Новости
Коронавирус
Публикации
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
5 часов назад
1 092
Банковские эксперты рассказали, как создать финансовую «подушку безопа...
Режим самоизоляции показал, насколько важно иметь финан...
6 часов назад
983
Дело мутное. Почему рязанская мэрия не захотела передавать в концессию...
На итоговом заседании рабочей группы под председательст...
28 сентября 12:03
10 487
«Не бойся быть молодым». В Рязани запустили новую радиостанцию ТКР.ФМ
Теперь в Рязани зазвучало радио для молодых. ТКР. ФМ на...
28 сентября 11:11
11 206
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанцам начали отправлять письма от налоговой
В течение сентября-октября их получат владельцы налогооблагаемого имущества.

На прошлой неделе в Рязанской области стартовала кампания по массовой рассылке физическим лицам уведомлений на уплату имущественных налогов за 2019 год. В течение сентября-октября их получат владельцы налогооблагаемого имущества: земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных средств. Уведомления направляются по почте на бумажном носителе или в электронном виде через «Личный кабинет».

Всего в адрес налогоплательщиков направят по почте более 433 тысяч уведомлений, еще 157 тысяч планируется передать в электронном виде через «Личный кабинет».

«Как и в прошлом году, бумажные извещения для жителей нашего региона централизовано печатаются в Нижегородской области и рассылаются через „Почту России“. Срок уплаты имущественных налогов не изменился. Оплатить суммы, указанные в уведомлениях, необходимо не позднее 1 декабря 2020 года. Деньги можно внести либо в электронном виде, либо через терминалы Сбербанка России, либо обратившись в любое кредитное учреждение региона», — рассказала замначальника межрайонной инспекции № 3 ФНС России по Рязанской области Ольга Стрелкова.

Напомним, в этом году налоги впервые исчисляют с вычетом по земельному налогу и льгот по налогу на имущество для лиц предпенсионного возраста.

Таким образом, на женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, которые формально еще не приобрели статус пенсионера, распространяется весь перечень налоговых привилегий этой категории граждан.