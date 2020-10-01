Российские туристы назвали самые частые причины отказов от путешествий

Одна из наиболее распространенных причин — само направление.

Российские туристы назвали самые частые причины отказов от путешествий, передает РИА Новости.

Оказалось, что одна из наиболее распространенных причин — само направление. Многие признались, что в некоторые места в принципе никогда не поехали бы.

Также некоторые туристы никогда не поедут в страны с холодным климатом.

Большая часть рассказали, что не поедут в страну, где происходят волнения или в принципе нестабильно.